Новый эскиз памятника Даниилу Гранину представят 14 августа

"Проект отправлен на доработку, потому что он сырой".

Авторы проекта памятника писателю Даниилу Гранину 14 августа покажут изменный эскиз. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал заместитель председателя секции скульптуры Санкт-Петербургского союза художников и рецензент проекта Алексей Архипов.

Все очень логично, закономерно и правильно. Проект отправлен на доработку, потому что он сырой. <…> Авторы уже доработали архитектурную часть и сейчас дорабатывают скульптурную часть. Они сделали поменьше стену и шрифт, похожий на рукописный. Алексей Архипов

Буквы, расположенные за памятником, будут либо врубные, либо из камня, так что вандалам будет их очень сложно вытащить и украсть. Саму фигуру из-за ее тяжести вовсе будет трудно унести. Памятник планируют установить на Дальневосточном проспекте, рядом с библиотекой имени литератора. С выбранным местоположением согласились и дочь Даниила Гранина, Марина.

Эскиз был представлен в начале августа. Памятник Гранину расположен на гранитном фоне с бронзовыми буквами позади.

Фото: Петербургский Дневник