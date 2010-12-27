В Петербурге не согласовали эскиз памятника писателю Даниилу Гранину

Только восемь членов Градсовета из 21-го поддержали проект.

В пятницу, 9 августа, стало известно о том, что эскиз памятника писателю Даниилу Гранину отправили на доработку. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что всего лишь 8 членов Градсовета одобрили этот эскиз, 13 человек выступили "против". Проект скульптора Евгения Буркова снова отправили на доработку.

Работа представляет сам памятник и гранитный фон с бронзовыми буквами позади. Изначально в руках у Гранина должна была книга, но в ходе совещания от нее отказались. Парламентарии считают, что памятник "стал более открытым, с присущими писателю атрибутами - ручкой и листом бумаги".

Всего на конкурс, скульпторы и авторские коллективы из двух столиц представили на конкурс 23 работы. В комиссию помимо Марины Данииловны входили народные артисты Олег Басилашвили и Александр Сокуров, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и художник Андрей Ковальчук. Автором проекта-победителя стал петербургский скульптор Евгений Бурков.

Ранее мы сообщали о том, что Эмили Ратаковски снялась в феминистской фотосессии с небритыми подмышками. Подписчики не оценили жест.

Фото:Даниил Гранин вдохновляет /вк