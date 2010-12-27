Эмили Ратаковски снялась в феминистской фотосессии с небритыми подмышками. Подписчики не оценили жест

Модель также написала эссе, в котором поделилась мнением о свободе женского самовыражения и гендерных стереотипах.

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски приняла участие в фотосете для журнала Harper"s Bazaar. Снимок с него девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте накануне, 8 августа. На нем видно, как девушка предстала перед поклонниками в новом образе и не стала брить подмышки.

На сайте издания был представлено эссе знаменитости, где Эмили поделилась мнением о положении женщины в современном обществе. Ратаковски пояснила, что она часто использует бритву, но позволяет отпускать волосы на теле. Модель отметила , так она чувствует себя сексуальнее.

"В эпоху селфи и социальных сетей [молодые девушки] подвержены немедленной обратной связи и критике. Больше чем когда-либо они сомневаются и ставят под сомнение свою личность. Единственное, что у них есть – это их собственный выбор. В конечном счете, каждый решает представлять себя как ему угодно, будь то гетеронормативный или совершенно неидентифицируемый, это личный выбор человека. Дайте женщинам возможность быть тем, кем они хотят, и настолько многогранными, насколько они могут быть" – написала модель.

Отметим, что подписчики Ратаковски и журнала Harper"s Bazaar восприняли снимок неоднозначно. В комментариях к записи до сих пор можно увидеть реплики пользователей, отмечающих негигиеничность подхода. Помимо этого, читатели припоминают модели регулярные "бритые" фотосессии, что стало поводом для упрека в лицемерии.

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Фото: Instagram / @harpersbazaarus

