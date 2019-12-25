Принц Гарри и Меган Маркл подписали многомиллионный контракт с Netflix

Продюсерская компания королевской пары заключила сделку с Netflix на 150 млн долларов.

Спустя несколько месяцев после отказа от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Голливуд, где подписали крупный контракт на 150 млн долларов. Об этом пишет The New York Times.

Продюсерская компания королевской пары заключила сделку со стриминговой платформой Netflix. Вместе они будут работать над художественными и документальными фильмами, сериалами, шоу и детскими передачами.

Бывшие члены королевской семьи заявили, что для них, как для молодых родителей, важно создавать не только познавательный, но и воодушевляющий семейный контент. При этом сама Меган Маркл, известная как актриса по сериалу "Форс-мажоры", не будет сниматься в этих картинах. Однако поклонники звездной пары смогут увидеть Гарри и Меган в одной из документалок.

Ранее мы писали, что принц Гарри пожалел о своем переезде в Соединенные Штаты.

Фото: Instagram / meghanmarkle_official