Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия

Супруги отказались от финансовых привилегий, положенных по статусу.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли решение сложить королевские полномочия и отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу. Об этом объявили герцог и герцогиня Сассекские в Instagram.

Сообщается, что супруги решили стать финансово независимыми и начать самостоятельно зарабатывать деньги. Они намерены постепенно перейти к прогрессивной роли внутри института монархии и отойти от того, что считается "высокопоставленными" членами королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом. Однако заявили, что теперь будут делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Герцог и герцогиня Сассекские уверены, что этот географический баланс позволит им воспитать сына в уважении к королевским традициям и даст возможность сфокусироваться на создании благотворительной организации.

Напомним, что официальные расходы королевской семьи покрываются из так называемого "гранта суверена", который выделяется правительством. Грант формируется из процента прибыли, получаемой из принадлежащих короне многомиллиардных владений. Деньги получают высокопоставленные члены королевской семьи, в число которых входят королева, ее дети, внуки от старшего сына и их жены.

Принц Гарри неоднократно заявлял, что тяготится высоким статусом, особенно после гибели матери, принцессы Дианы, которая умерла в результате преследования папарацци. Меган Маркл, в прошлом актриса, отметила, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.

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Видео: YouTube / Global News, Entertainment Tonight, The Telegraph, Access