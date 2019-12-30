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Стало известно, когда Путин откроет "Турецкий поток"

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Президент России посетит Турцию с рабочим визитом.

Президент РФ Владимир Путин откроет 8 января откроет газопровод "Турецкий поток". Специально для этого он посетит Стамбул, где проведет переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

В Кремле сообщили, что лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

"Турецкий поток" - газопровод, идущий из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Его протяженность составляет 1100 километров. На его реализацию было потрачено около $7 млрд.

Видео: YouTube / TRT World

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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