Стало известно, когда Путин откроет "Турецкий поток"

Президент России посетит Турцию с рабочим визитом.

Президент РФ Владимир Путин откроет 8 января откроет газопровод "Турецкий поток". Специально для этого он посетит Стамбул, где проведет переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Кремле сообщили, что лидеры стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

"Турецкий поток" - газопровод, идущий из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Его протяженность составляет 1100 километров. На его реализацию было потрачено около $7 млрд.

Видео: YouTube / TRT World