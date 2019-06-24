Фильм с 6 по 9 августа собрал 9,35 млн рублей.

В понедельник, 10 августа, фильм "Неистовый" в выходные возглавил российский кинопрокат. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Согласно последним данным, фильм режиссера Деррика Борте с 6 по 9 августа собрал 9,35 млн рублей. В сюжете история женщины, которая случайно обогнала на трассе автомобиль незнакомца. После этого главная героиня становится жертвой преследования "обиженного" водителя. Режиссером картины выступил Деррик Борте.

На втором месте фильм "Побег из Претории" режиссера Фрэнсиса Аннана, а на третьем комедийный боевик "Мой шпион" режиссера Питера Сигала.

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