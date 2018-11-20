"Бабушка легкого поведения-2" возглавила российский прокат

За две недели фильм собрал почти 370 млн рублей.

Комедия "Бабушка легкого поведения-2. Престарелые мстители" Марюса Вайсберга возглавила российский прокат по итогам прошлых выходных. За две недели фильм собрал почти 370 млн рублей.

По сюжету обаятельный аферист Саша Рубенштейн вместе с командой пенсионеров организует ОПГ после того, как узнает, что банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Банда намерена отомстить обидчику и вернуть свои деньги.

Второе место в прокате занял фильм "спасти Ленинград" Алексея Козлова. За несколько дней лента собрала около 130 млн рублей. Замыкает тройку лидеров "Зеленая книга" Питера Фаррелли. Комедийная драма собрала за выходные более 80 млн рублей, а за две недели проката — 178 млн рублей.

Ранее Александр Ревва рассказал о связи "Бабушки легкого поведения 2" с пенсионной реформой.

Видео: YouTube / Central Partnership