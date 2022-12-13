Бардаш заявил, что не считает Ревву достойным человеком

По его словам, артист давно потерял человечность.

Лидер группы "Грибы" Юрий Бардаш высказался о творчестве Александра Реввы. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Tatarka FM.

По словам Бардаша, артист давно потерял человечность, который не задумывается над тем, уместно ли сейчас его творчество. Он напомнил, что Ревва является уроженцем Донецка, где сейчас идут активные боевые действия.

Почему я к нему пристал? Потому что он из Донецка. Он помнит свой народ. Ладно, ты молчишь. Но ты выпускаешь песню "Красивое тело". Я вижу его грустные глаза, вижу, что на самом деле, в нем другое. Юрий Бардаш, лидер группы "Грибы"

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Видео: YouTube / Tatarka FM