На одной из советских тусовок артист заявил, что у него есть пластический хирург.

Российский певец Филипп Киркоров показал изменившееся лицо после пластической операции. Видеозапись опубликовала журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале.

На одной из советских тусовок Киркоров заявил, что у него есть пластический хирург, который помогает сохранять артисту молодость и вечную красоту. Жигалова опубликовала видео, на котором Киркоров показывает обновленную внешность. Она отметила, что у доктора, который провел операцию на лице, получился блестящий результат.

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Видео: Telegram/ НЕОПРА, БЛИН!