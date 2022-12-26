Жуков объяснил, почему прекратил общение с Потехиным после распада "Руки вверх!"

По его словам, артисты устали друг от друга.

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков объяснил, почему прекратил общение с Алексеем Потехиным после распада коллектива. Об этом он рассказал в интервью YouTube-шоу "Вопрос Ребром".

По словам Жукова, они вместе начинали музыкальную карьеру. Он подчеркнул, что музыканты проводил друг с другом 24 часа в сутки и были не разлей вода. Жуков добавил, что артисты находились вместе 10,5 лет, а потом поняли, что устали друг от друга.

Уже невозможно было находиться рядом. Объясню, почему: мы знали все друг о друге, знал, он скажет, как пошутит. Сергей Жуков, лидер группы "Руки вверх!"

Ранее Жуков после инцидента отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже.

Видео: YouTube / Gazgolder