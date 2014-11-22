Он также добавил, что пытался связаться с теми, кто распространил видео инцидента.

Певец Сергей Жуков после инцидента отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В социальных сетях распространилось видео с инцидента в баре "Руки вверх!" в Краснодаре. Охранник заведения объяснял мужчине, который снимал происходящее на камеру, что не может пустить его, поскольку тот был в камуфляже и нарушал дресс-код. Мужчина заявил в ответ, что он военный и у него нет другой одежды.

Жуков заявил, что когда узнал об этой истории, то сразу отметил правила о запрете на вход в свои бары в камуфляже. Он также добавил, что пытался связаться с теми, кто распространил это видео.

Ребята правы. Времена изменились, и камуфляжная одежда не должна служить причиной не пускать в бар. Сергей Жуков, певец

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Видео: Telegram / Сергей Жуков и "Руки вверх!"