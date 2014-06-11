Россиянин Данила Первушин одержал победу в швейцарском "Гoлосе"

Юноша стал лидеров в номинации "до 16 лет".

В финале швейцарского аналога телевизионного проекта "Голос" Swiss World Tour победил россиянин из Москвы Данила Первушин. Юноша был представлен в категории до 16 лет. Молодой человек поразил жюри песенного конкурса собственным исполнением версии трека от музыкальной группы Bon Jovi "Living" on a Prayer". В конце выступления жюри стоя аплодировал вокалисту. Стоит уточнить, что Данила Первушин одержал победу вместе с участником взрослой категории по имени Умберто. Их признали лучшими среди девяти финалистов соревнования. В качестве награды артисты получили право записать сольные треки в женевской студии Abbey Road, расположенной в Лондоне. Там в свое время работали над композициями такие музыкальные коллективы как The Beatles, Pink Floyd, Oasis и другие мировые звезды шоу-бизнеса.

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Фото и видео: YouTube / Daniel (Danila) Pervushin