Певица Юта представила композицию "Za жизнь", посвящённую СВО

Артистка записала патриотическую композицию.

Российская певица Юта представила в социальных сетях свою новую композицию "Za жизнь", которая посвящена проведению специальной военной операции на территории Украины. Ролик доступен к просмотру на официальном YouTube-канале артистки. Девушка пояснила, что получила много позитивных отзывов на композицию. Она добавила, что смысл посланий заключается в том, что ее трек стал новой версией "Вставай страна огромная" XXI века, а также по-настоящему народной песней.

Бойцы на передовой рассказали мне, что песня "Zа жизнь!" - отныне их гимн. Мы обязательно победим. Мы сделаем всё, что в наших силах. И даже больше. Ровно так же, как наши деды. заявила певица Юта

JONY и ANNA ASTI выпустили совместный трек про любовь.

Фото и видео: YouTube / Юта Official