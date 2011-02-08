Психолог рассказал петербуржцам, по какой причине люди резко прекращают общение

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Сергей Даценко рассказал, что такое гостинг.
Гостинг – резкое прекращение общения без предупреждения и каких-либо видимых причин на это. Если такие ситуации вызывают у человека беспокойство, то стоит разобраться в себе. Рекомендуется задуматься, почему это происходит.
Нам жалко, что нас обезличили, нам жалко, что нас игнорируют. Нам жалко, что нас не любят в нашем понимании.
Сергей Даценко, психолог
По словам специалиста, есть определенные признаки, говорящие о том, что человек может резко уйти из вашей жизни.
Абсолютно точно мы, вступая в определенные отношения, реализуем свой сценарий. И абсолютно точно есть понимание, почему мы выбираем партнера, который тем или иным образом ведет себя по отношению к нам. Если говорить о молчаливых расставаниях, когда мы подвергаемся такому психологическому воздействию, где нас бросают, и, если это происходит не первый раз, то всегда нужно понять, почему мы находимся в этом жизненном сценарии. И абсолютно точно всегда существуют признаки, по которым это можно определить.
Сергей Даценко, психолог
Например, стоит обратить внимание на то, что человек рассказывает о близких людях из прошлого в негативном ключе. Еще один признак – неспособность проявлять эмпатию.
Ранее на Piter.TV: психолог рассказала петербуржцам, как можно справиться с паническими атаками.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все