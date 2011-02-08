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Психолог рассказал петербуржцам, по какой причине люди резко прекращают общение
Сегодня, 16:55
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Психолог рассказал петербуржцам, по какой причине люди резко прекращают общение

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Такое явление в психологии называется гостингом.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Сергей Даценко рассказал, что такое гостинг. 

Гостинг – резкое прекращение общения без предупреждения и каких-либо видимых причин на это. Если такие ситуации вызывают у человека беспокойство, то стоит разобраться в себе. Рекомендуется задуматься, почему это происходит. 

Нам жалко, что нас обезличили, нам жалко, что нас игнорируют. Нам жалко, что нас не любят в нашем понимании. 

Сергей Даценко, психолог 

По словам специалиста, есть определенные признаки, говорящие о том, что человек может резко уйти из вашей жизни. 

Абсолютно точно мы, вступая в определенные отношения, реализуем свой сценарий. И абсолютно точно есть понимание, почему мы выбираем партнера, который тем или иным образом ведет себя по отношению к нам. Если говорить о молчаливых расставаниях, когда мы подвергаемся такому психологическому воздействию, где нас бросают, и, если это происходит не первый раз, то всегда нужно понять, почему мы находимся в этом жизненном сценарии. И абсолютно точно всегда существуют признаки, по которым это можно определить. 

Сергей Даценко, психолог 

Например, стоит обратить внимание на то, что человек рассказывает о близких людях из прошлого в негативном ключе. Еще один признак – неспособность проявлять эмпатию. 

Ранее на Piter.TV: психолог рассказала петербуржцам, как можно справиться с паническими атаками. 

Фото: pxhere 

Теги: общение, психология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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