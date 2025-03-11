Психолог рассказала петербуржцам, как можно справиться с паническими атаками

Рекомендуется использовать технику дыхания по квадрату: вдох на четыре счета, пауза, выдох на четыре счета.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Любовь Полякова объяснила, что такое панические атаки и как с ними справляться.

Паническая атака – внезапный приступ повышенной тревожности, он чувствуется во всем теле. В частности, начинают трястись руки, тело может покрываться жаром. Главное – возникает страх умереть.

Симптомы похожи на сердечные заболевания, но паническая атака – это всегда внезапно. Я просто сижу, и у меня вдруг резко начинается паническая атака, потом заканчивается также резко. Она может длиться несколько минут, а может даже и несколько часов. Любовь Полякова, психолог

Во время приступа важно дышать. Рекомендуется использовать технику дыхания по квадрату: вдох на четыре счета, пауза, выдох на четыре счета.

Далее переключиться на внешнее, то есть не внутрь себя. Положить руку на грудь, почувствовать эту руку на груди и посмотреть вокруг. Можно подключить свои пять чувств. Сначала пять предметов, которые я вижу, четыре предмета, которые я могу потрогать рядом, три звука, которые слышу, два аромата, которые чувствую, и один вкус, который могу попробовать. Любовь Полякова, психолог

Специалист добавила, что такие атаки – это перенапряжение и истощение нервной системы. Для того, чтобы исключить опасные сердечные заболевания, лучше обратиться к врачам – к терапевту, кардиологу, а потом к неврологу и психиатру. Они помогут определить, что это действительно паническая атака.

Чтобы паническая атака не возникла, стоит понизить уровень кортизола и адреналина. Поможет легкая физическая активность. Для тренировки нервной системы помогает контрастный душ, еще эффективны медитации.

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Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)