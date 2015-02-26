В Петербурге психолог рассказала, как развивается "синдром Плюшкина"

Специалист советует в первую очередь понять, присутствует ли критика у человека, который складирует вещи.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Ольга Родина рассказала, как развивается "синдром Плюшкина".

По словам специалиста, стремление к накопительству может проявляться и как часть симптомокомплекса, связанного с заболеваниями головного мозга. Еще это может быть самостоятельным заболеванием, и стоит понимать, что спровоцировало процесс.

Возможно, у человека были социальные изменения, возможно, он потерял работу, это может быть одиночество, утрата партнера, близкого. То есть на пустом месте это не происходит. Я полагаю, что мы должны для начала исключить психиатрию, исключить заболевание головного мозга, и дальше уже работать в рамках поведенческой психотерапии. Ольга Родина, психолог

Обычно выделяют пять этапов "синдрома Плюшкина".

Начинается все классическим образом – с приобретения вещей. Но знаком к тому, что стоит бить тревогу, является, когда начинает затрагиваться вопрос гигиены. То есть, очень важно следить за критикой человека. Например, если задать ему вопрос: "Для чего тебе эта вещь?", он может дать внятный ответ. Наличие критики важно. Также важно понимать, что социальные условия человека не изменились, он не страдает, например, от вшей, от грязи, у него есть критика к чистоте. Ольга Родина, психолог

Если у близкого появляются похожие симптомы, то психолог советует в первую очередь поговорить и понять, присутствует ли критика.

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