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Психолог объяснила петербуржцам, как понять, что у ребенка РПП
Сегодня, 17:13
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Психолог объяснила петербуржцам, как понять, что у ребенка РПП

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В РФ половина девушек в подростковом возрасте пытались избавиться от "лишнего веса".

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Маргарита Алексеева объяснила, как понять, что у ребенка расстройство пищевого поведения. 

Согласно опросам, в РФ половина девушек в подростковом возрасте пытались избавиться от "лишнего веса". Девочки сидели на различных диетах и даже голодали. Это говорит о том, что свыше 50% подростков находятся в зоне риска развития РПП. Проблема может привести к психическому заболеванию. 

Важен яркий фокус на еде. Ребенок должен расти и набирать вес. И первое, на что могут обратить внимание родители, что у подростка стоит вес. Дальше – это постоянные разговоры про еду. В клинической психологии их называют "жирные разговоры". 

Маргарита Алексеева, психолог 

Кроме того, не норма, когда девушка рассматривает свои "недостатки" в зеркале. При формировании этого расстройства возникает искаженное восприятие себя. 

При необходимости важно обратиться к психиатру. 

Фото: pxhere 

Теги: здоровье, расстройство пищевого поведения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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