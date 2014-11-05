Психолог объяснила петербуржцам, как понять, что у ребенка РПП

В РФ половина девушек в подростковом возрасте пытались избавиться от "лишнего веса".

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Маргарита Алексеева объяснила, как понять, что у ребенка расстройство пищевого поведения.

Согласно опросам, в РФ половина девушек в подростковом возрасте пытались избавиться от "лишнего веса". Девочки сидели на различных диетах и даже голодали. Это говорит о том, что свыше 50% подростков находятся в зоне риска развития РПП. Проблема может привести к психическому заболеванию.

Важен яркий фокус на еде. Ребенок должен расти и набирать вес. И первое, на что могут обратить внимание родители, что у подростка стоит вес. Дальше – это постоянные разговоры про еду. В клинической психологии их называют "жирные разговоры". Маргарита Алексеева, психолог

Кроме того, не норма, когда девушка рассматривает свои "недостатки" в зеркале. При формировании этого расстройства возникает искаженное восприятие себя.

При необходимости важно обратиться к психиатру.

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