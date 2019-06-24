"История игрушек-4" возглавила российский прокат в минувшие выходные

Четвертая часть франшиза собрала 156,1 млн рублей.

Мультфильм "История игрушек-4" возглавил российский прокат в минувшие выходные. В первые дни показа четвертая часть франшизы собрала 156,1 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

В новой части мультфильма вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, как Энди вырос и уехал в колледж, игрушки живут в доме своей новой хозяйки Бонни. Первый день девочки в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям и знакомству с новыми игрушками.

Второе место в рейтинге занял лидер прошлой недели — фильм "Люди в черном: Интернэшнл". За два выходных дня он собрал 103,3 млн рублей. В тройке лидеров также оказался мультфильм "Тайная жизнь домашних животных - 2". В субботу и воскресенье он заработал 53,3 млн рублей в российском прокате.

Ранее мы писали, что вышел первый трейлер мультфильма "Тролли 2".

Видео: YouTube / Disney Россия