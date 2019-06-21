Вышел первый трейлер мультфильма "Тролли 2"

Премьера картины запланирована на 19 марта 2020 года.

В сети появился трейлер мультфильма "Тролли 2". Премьера картины запланирована на 19 марта 2020 года.

Сюжет картины развернется после событий первой части. Главные герои вдруг узнают, что за пределами их родной деревни существуют другие тролли, у которых есть свои музыкальные вкусы. Чтобы спасти всю расу от новой глобальной напасти, им предстоит найти способ объединить разрозненные племена.

Режиссёрами фильма выступили Уолт Дорн и Дэвид П. Смит. Главные роли вновь озвучили Анна Кендрик и Джастин Тимберлэйк. Также в ленте можно будет услышать Сэма Рокуэлла, Джейми Дорнана, Рейчел Блум, Оззи Осборна, Келли Кларксон и других.

Первые "Тролли" вышли в октябре 2016-го и собрали в мировом прокате 339 млн долларов. Лента была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".

Ранее мы публиковали новый трейлер мистического сериала "Очень странные дела". В новом сезоне героям предстоит столкнуться с самым опасным монстром параллельного измерения и спасти мир от захватчиков.

Видео: DreamWorks