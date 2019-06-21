Вышел новый трейлер сериала "Очень странные дела"

Премьера запланирована на 4 июля 2019 года.

В среду, 20 марта, компания Netflix выпустила первый трейлер третьего сезона сериала "Очень странные дела". По некоторым данным, новый сезон проекта станет последним.

Сюжет сериала развернется в тихом провинциальном городке. В новом сезоне зрители увидят повзрослевших любимых героев, главные роли которых исполнили Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и другие.

Действие развернется после того, как главные герои закрыли портал в темное измерение. Тем не менее, его обитатели смогли проскользнуть в наш мир и теперь строят планы по захвату Земли. Ожидается, что зрителям покажут самого главного монстра параллельного измерения, с которым героям предстоит вступить в битву.

Премьера запланирована на 4 июля 2019 года.

Ранее мы писали об опросе издания The Hollywood Reporter, в ходе которого респонденты назвали лучшего исполнителя роли Бэтмена в истории кино. Узнать имя актера можно в нашем материале.

Видео: Netflix