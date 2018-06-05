Стал известен лучший исполнитель роли Бэтмена

Ранее студия WarnerBros назвала имя актера, который воплотит Темного рыцаря в новой версии фильмов.

Кристиан Бэйл, исполнивший роль Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана, назван самым лучшем Темным Рыцарем в истории кино. Опрос провело издание The Hollywood Reporter совместно со статистической компанией Morning Consult.

За Бэтмена Бэйла проголосовало 39% респондентов. На втором месте расположился Майкл Китон из классических фильмов Тима Бертона (38%). Далее идет Джордж Клуни из "Бэтмена и Робина" (19%), Бен Аффлек из "Бэтмен против Супермена" (18%) и Вэл Килмер из "Бэтмена навсегда" (17%)

Самым лучшим Джокером респонденты назвали воплощение Хита Леджера (60% голосов), а лучшей исполнительнице Женщины-кошки стала Холли Берри из одноименного фильма (42%).

Ранее студия WarnerBros подтвердила, что новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон.

Видео: Ютуб/ Supermovies