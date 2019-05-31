WarnerBros подтвердили, что новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон

Новую кинотрилогию будет снимать американский режиссер Мэтт Ривз.

В пятницу, 31 мая, стало известно, что кинокомпания Warner Bros утвердила британского актера Роберта Паттинсона на роль Бэтмена. Об этом сообщает интернет-портал Deadline.

Известно, что на роль темного рыцаря также рассматривали британца Николаса Холта, но в итоге в кастинге победил звезда фильма "Сумерки" Роберт Паттинсон.

Режиссером новой кинотрилогии выступил американский режиссер Мэтт Ривз. По некоторым данным, ее первая часть выйдет на экраны в 2021 году.

Напомним, что Бэтмена в разное время воплощали на экране: Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Бен Аффлек.

Ранее мы сообщали о том, что умер кот-звезда из "Кладбища домашних животных"

Видео:Piter.TV