Умер кот-звезда из "Кладбища домашних животных"

В США скончался кот Лео, сыгравший кота-зомби в новой экранизации "Кладбища домашних животных". Об этом его хозяйка сообщила в Instagram.
"С большой грустью мы сообщаем, что Лео скончался"
— сообщила дрессировщик Мелисса Миллетт.
Напомним, Лео сыграл роль кота Чёрча в экранизации романа Стивена Кинга, вышедшего в 2019 года. По сюжету картины животное погибает под машиной, однако позже воскресает из-за древней магии.
Ранее мы писали о смерти знаменитой Сердитой кошки, ставшей мемом в интернете.
Фото: instagram.com/church_aka_leo
Обсуждение ( 0 )