  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Умер кот-звезда из "Кладбища домашних животных"
Сегодня, 12:41
244
Rybka123

Умер кот-звезда из "Кладбища домашних животных"

0 0

Лео сыграл роль кота Чёрча в экранизации романа Стивена Кинга.

В США скончался кот Лео, сыгравший кота-зомби в новой экранизации "Кладбища домашних животных". Об этом его хозяйка сообщила в Instagram.

"С большой грустью мы сообщаем, что Лео скончался"
— сообщила дрессировщик Мелисса Миллетт.  

Напомним, Лео сыграл роль кота Чёрча в экранизации романа Стивена Кинга, вышедшего в 2019 года. По сюжету картины животное погибает под машиной, однако позже воскресает из-за древней магии.

Ранее мы писали о смерти знаменитой Сердитой кошки, ставшей мемом в интернете. 

Фото: instagram.com/church_aka_leo

Теги: кладбище домашних животных, кот лео
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии