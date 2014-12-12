Умер кот-звезда из "Кладбища домашних животных"

Лео сыграл роль кота Чёрча в экранизации романа Стивена Кинга.

В США скончался кот Лео, сыгравший кота-зомби в новой экранизации "Кладбища домашних животных". Об этом его хозяйка сообщила в Instagram.

"С большой грустью мы сообщаем, что Лео скончался"

— сообщила дрессировщик Мелисса Миллетт.

Напомним, Лео сыграл роль кота Чёрча в экранизации романа Стивена Кинга, вышедшего в 2019 года. По сюжету картины животное погибает под машиной, однако позже воскресает из-за древней магии.

Ранее мы писали о смерти знаменитой Сердитой кошки, ставшей мемом в интернете.

Фото: instagram.com/church_aka_leo