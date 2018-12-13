В возрасте 7 лет умерла знаменитая сердитая кошка Grumpy Cat

Она не смогла до конца поправиться после инфекции мочевыводящих путей.

Кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), известная в интернете как Сердитая кошка (Grumpy Cat) умерла в семилетнем возрасте. Об этом в Instagram сообщили ее хозяева.

Она спокойно умерла дома на руках у своей мамы Табаты утром во вторник, 14 мая. Хозяева

Хозяева написали трогательные слова о своей питомице, которая помогла многим людям по всему миру улыбаться. К сожалению, не так давно животное перенесло инфекцию мочевыводящих путей и не смогло полностью поправиться.

Grumpy Cat стала популярна в социальных сетях в 2012 году, а уже в 2013 стала мемом года на премии Webby Awards. За 7 лет у Соус Тардар появилось более 8 миллионов подписчиков на Facebook и 2,4 миллиона в Instagram.

Фото: realgrumpycat/ Instagram