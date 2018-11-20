Опубликован пугающий и зловещий трейлер "Кладбища домашних животных" по Стивену Кингу

Paramount Pictures опубликовала новый полноценный трейлер фильма "Кладбище домашних животных".

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фильма "Кладбище домашних животных".

В свет вышел новый полноценный трейлер триллера по одноименному роману Стивена Кинга "Кладбище домашних животных". В 2,5 минутном видео кратко описан весь сюжет триллера. Семья переезжает в сельский дом, который, как выясняется, расположен по соседству с мрачным кладбищем домашних животных. На этом кладбище хоронят, погибшую под колесами грузовика, любимую кошку.

Кошка оживает и возвращается домой. Но вскоре гибнет одна из девочек, которая оживает, но ведет себя очень странно. Даже от просмотра трейлера "кровь стынет в жилах". Любителям триллеров и поклонникам Стивена Кинга осталось ждать совсем чуть-чуть: фильм выйдет в прокат 5 апреля 2019 года.

Видео: Paramount Pictures