Опубликованы уникальные кадры спецэффектов в старых фильмах

В сети появились редкие снимки, как делались спецэффекты для таких фильмов как: "Терминатор", "Челюсти", "Парк Юрского периода", "Лабиринт" и другие.

В сети опубликованы уникальные кадры со съемочных площадок, где показаны, как делались спецэффекты для фильмов.

Издание The San опубликовало уникальные фотографии со съемочных площадок знаменитых фильмов. На кадрах показаны модели динозавров, акул, а также как делались различные спецэффекты.

Модели машин для съемок "Терминатор-2" 1991 год.

Стивен Спилберг в челюсти акулы из фильма "Челюсти" 1975 год.

Тирекс из "Парка Юрского периода" 1993 года.

Левитирующая ручка была прикреплена скотчем к стеклу "Космическая одиссея" 1968 год.

Джордж Лукас на съемках "Звездные войны" 1983 год.

Бюст Джона Траволтя для съемок фильма "Без лица" 1997 год.

55-футовая модель "Титаника" для одноименного фильма 1980 год.

Гигантское кольцо для съемок крупного плана "Властелина колец" 2001 год.

Фото: The San

Видео: YouTube/Movie Car Chases HD