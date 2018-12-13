Чак Норрис восхитил поклонников, посидев на танке Abrams

В сети опубликованы кадры с Чаком Норрисом во время посещения им военной базы.

Известный американский актер Чак Норрис посетил военную базу, пообщался с военными и посидел на танке Abrams.

"Техасский рейнджер", Чак Норрис, посетил военную базу Форт Худ, недалеко от города Киллин (Техас), где тепло пообщался с военными. Отмечается, что Чак Норрис будет ведущим документального фильма, где снимутся военные.

В завершении встречи Чак Норрис позировал на танке M1A2 Abrams, чем вызвал восхищение поклонников.

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Видео и фото: Facebook