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Чак Норрис восхитил поклонников, посидев на танке Abrams

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В сети опубликованы кадры с Чаком Норрисом во время посещения им военной базы.

Известный американский актер Чак Норрис посетил военную базу, пообщался с военными и посидел на танке Abrams.

"Техасский рейнджер", Чак Норрис, посетил военную базу Форт Худ, недалеко от города Киллин (Техас), где тепло пообщался с военными.  Отмечается, что Чак Норрис будет ведущим документального фильма, где снимутся военные.

В завершении встречи Чак Норрис позировал на танке M1A2 Abrams, чем вызвал восхищение поклонников.

Ранее на Piter.TV: Момент нападения на Арнольда Шварценеггера в ЮАР попал на видео.

Видео и фото: Facebook

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Культура, Кино,

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