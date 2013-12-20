Орбан отверг обвинения в расизме и антисемитизме из-за слов о "смешанной расе"

Глава венгерского правительства выступил перед членами американских Консервативных политических движений в Техасе на соответствующей конференции. Своим выступлением чиновник покорил слушателей, когда подтвердил приверженность к традиционным семейным ценностям. Он напомнил, что согласно пунктов в Конституции европейского государства, брак заключается исключительно между одним мужчиной и одной женщиной. После этой реплики зал разразился овациями.
Мы решили, что нам нужно меньше гендеров и больше рейнджеров, меньше трансвеститов и больше Чака Норриса.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Венгерский политик заранее оценил заголовки в прессе, которые выйдут на следующее утро после его речи. Он не исключил, что в СМИ его назовут крайне правым расистом из Европы, антисемитом или "троянским конем" Владимира Путина. Однако Виктор Орбан подчеркнул, что не хочет давать никаких идей журналистам, так как они и сами знают о том, как писать фейковые новости.
Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине.
Фото и видео: Telegram / SHOT
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