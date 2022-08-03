Орбан назвал Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине

Он подчеркнул, что мир могут установить только сильные лидеры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-президента США Дональда Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в соцсетях.

По словам Орбана, они с Трампом являются приверженцами борьбы с нелегальной миграцией и низкими налогами. Политик также отметил, что оба рассматривают мир как единственное противоядие от военной инфляции. При этом Орбан заявил, что мир могут установить только сильные лидеры.

Мы хорошо знаем президента Трампа, он уважает и ценит венгров. Наше сотрудничество было хорошим в прошлом, поэтому мы можем надеяться, что оно будет хорошим и в будущем. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным.

Видео: YouTube / Orbán Viktor