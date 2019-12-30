Сериал "Крутой Уокер" перезапустят

Популярный сериал с Чаком Норрисом переосмыслят с новым актером.

Как сообщило издание Variety, популярный сериал про техасского рейнджера, выходивший в эфир с 1993 по 2001 год, перезапустят на американском канале CW. В главной роли появится актер Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера из сериала "Сверхъестественное", последний сезон которого как раз выходит в этом году.

Согласно объявленному сюжету, экс-агент под прикрытием и вдовец с детьми Корделл Уокер приезжает в родного город и понимает, что в Остине есть нерешенные вопросы.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала "Старгерл" от сети CW.

Видео: к/ф Lone Wolf McQuade (1983)