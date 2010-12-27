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В Москве избили директора Фонда кино Вячеслава Тельнова
Сегодня, 10:02
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В Москве избили директора Фонда кино Вячеслава Тельнова

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У Тельнова после нападения выбиты зубы и разбито лицо.

Накануне вечером, 17 июня, в Москве напали и избили исполнительного директора Фонда Кино России Вячеслава Тельнова.

Нападение на директора Фонда Кино РФ произошло около 10 часов вечера возле подъезда, где живет мужчина. Он сообщил, что его бил мужчина крупного телосложения. В результате нападения у Тельнова выбиты зубы и разбито лицо. Кто на него напал и с какой целью, Вячеслов Тельнов не знает.

Полиция ищет злоумышленника.

Сегодня ранее: В Испании 13-летнюю россиянку убили ножом в шею.

Фото: HUE

Теги: вячеслав тельнов, избит директор, новости кино, новости москвы, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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