В Испании ножом в шею убили несовершеннолетнюю россиянку

Появились подробности убийства 13-летней девочки - подростка в одной из квартир в Каталонии.

В Испании в Каталонии найдено тело мертвой 13-летней россиянки. Сейчас стало известно, что девочка убита.

В городе Матаро (Каталония) проживала мать с двумя детьми, сыном и дочерью. Женщина часто оставляла детей одних, а сама уезжала в Россию. В минувшее воскресенье женщина не смогла дозвониться до детей и попросила друзей сходить проверить все ли в порядке, сообщает Испанское издание La Vanguardia.

Знакомые семьи долго пытались достучаться в квартиру, на шум вышли соседи. Один из мужчин предложил перелезть в квартиру через его балкон. Вошедший обнаружил мертвой девочку подростка с ножевым ранением в шею. Ее старшего брата с субботы никто не видел. Соседи сообщили, что в субботу слышали громкий спор между братом и сестрой, а потом глухой одиночный стук.

Приехавшая на место полиция не исключала версии суицида, но после проведенных экспертиз выявлено, что девочка была убита. Сейчас полиция ведет расследование, а главным подозреваемым в убийстве подростка является пропавший брат.

Фото: La Vanguardia