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Режиссер "Калигулы" Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Римскую больницу
Сегодня, 12:50
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MShaffter

Режиссер "Калигулы" Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Римскую больницу

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Известно режиссера направили в реанимационное отделение больницы Сант-Андреа.

Тинто Брасс экстренно госпитализирован в реанимацию в Риме.

Супруга 86-летнего режиссера Тинто Брасса сообщила, что у режиссера началась сильная лихорадка и она вывала "скорую". Медики госпитализировали Брасса в больницу Сант-Андреа в Риме в реанимационное отделение.

Диагноз и состояние режиссера не уточняется.

Тинто Брасс один из самых знаменитых режиссеров эротического кино. В его "послужном списке" такие фильмы, как "Калигула", "О! Женщины", "Миранда", "Подглядывающий" и другие.

Фото: zimbio.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Культура, Кино,

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