Режиссер "Калигулы" Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Римскую больницу

Тинто Брасс экстренно госпитализирован в реанимацию в Риме.
Супруга 86-летнего режиссера Тинто Брасса сообщила, что у режиссера началась сильная лихорадка и она вывала "скорую". Медики госпитализировали Брасса в больницу Сант-Андреа в Риме в реанимационное отделение.
Диагноз и состояние режиссера не уточняется.
Тинто Брасс один из самых знаменитых режиссеров эротического кино. В его "послужном списке" такие фильмы, как "Калигула", "О! Женщины", "Миранда", "Подглядывающий" и другие.
Фото: zimbio.com
Обсуждение ( 0 )