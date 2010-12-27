Режиссер "Калигулы" Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Римскую больницу

Известно режиссера направили в реанимационное отделение больницы Сант-Андреа.

Тинто Брасс экстренно госпитализирован в реанимацию в Риме.

Супруга 86-летнего режиссера Тинто Брасса сообщила, что у режиссера началась сильная лихорадка и она вывала "скорую". Медики госпитализировали Брасса в больницу Сант-Андреа в Риме в реанимационное отделение.

Диагноз и состояние режиссера не уточняется.

Тинто Брасс один из самых знаменитых режиссеров эротического кино. В его "послужном списке" такие фильмы, как "Калигула", "О! Женщины", "Миранда", "Подглядывающий" и другие.

Фото: zimbio.com