Главную роль исполнил Том МакКомас.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что Дэмьен Шазелл снял на iPhone вертикальную короткометражку "Дублер". Ролик опубликован на YouTube-канале Apple.

В сюжете 10-минутной ленты история о каскадере, который после падения с небоскреба попадает в старые фильмы. В видеоролике постоянно меняются декорации.

Главную роль исполняет Том МакКомас, который ранее работал каскадером в сериале "Агенты Щ.И.Т.", "Полиция Чикаго" и "Бэтвуман".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пройдет бесконтактный фестиваль корейского кино.

Видео:Apple/YT