Спектакль "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой в Александринском театре заменили на другой

Официальной причиной названа болезнь Ренаты Литвиновой.

Спектакль "Звезда вашего периода" с Ренатой Литвиновой в главной роли отметили в Петербурге. Постановку должны были представить на сцене Александринского театра в период гастролей МХТ им. Чехова.

Вместо этого спектакля 31 марта и 1 апреля в театре сыграют "Сирано де Бержерак" режиссера Егора Перегудова. Премьера состоялась в МХТ на днях. В главных ролях – Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий, Кузьма Котрелёв

Купленные ранее билеты действительны. Если замена вам не подходит, для оформления возврата билетов просим своевременно обратиться по месту их приобретения. говорится в сообщении московского театра.

Кроме того, 25,26 и 27 марта представят спектакль Виктора Крамера "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена". 29 марта зрители увидят "Вальпургиеву ночь, или Шаги Командора" в постановке Уланбека Баялиева.

Рената Литвинова сейчас находится в Европе. После начала спецоперации она уехала во Францию, а позже в Бельгию в Антверпен к своей дочери.

Фото: Александр Иванишин