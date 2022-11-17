Вышел трейлер фильма "Освобождение" с Уиллом Смитом

Премьера фильма состоится 9 декабря.

Apple TV представил трейлер драмы "Освобождение" режиссера Антуана Фукуа. Его опубликовали на YouTube-канале стримингового сервиса.

Сюжет фильма расскажет историю раба по имени Питер, который сбежал во время Гражданской войны в США на север. Там он добрался лагеря армии Союза в Батон-Руж и вступил в ряды противников конфедератов.

Главную роль в фильме сыграл Уилл Смит. Также в картине снялись Бен Фостер, Стивен Огг и другие. Премьера "Освобождения" состоится 9 декабря.

Ранее вышел трейлер фильма "Я – Рут" с Кейт Уинслет.

Видео: YouTube / Apple TV