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Вышел трейлер фильма "Освобождение" с Уиллом Смитом

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Премьера фильма состоится 9 декабря.

Apple TV представил трейлер драмы "Освобождение" режиссера Антуана Фукуа. Его опубликовали на YouTube-канале стримингового сервиса.

Сюжет фильма расскажет историю раба по имени Питер, который сбежал во время Гражданской войны в США на север. Там он добрался лагеря армии Союза в Батон-Руж и вступил в ряды противников конфедератов.

Главную роль в фильме сыграл Уилл Смит. Также в картине снялись Бен Фостер, Стивен Огг и другие. Премьера "Освобождения" состоится 9 декабря.

Ранее вышел трейлер фильма "Я – Рут" с Кейт Уинслет.

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, освобождение, трейлер, уилл смит, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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