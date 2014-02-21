Вышел трейлер фильма "Я – Рут" с Кейт Уинслет

В драме также снялась дочь актрисы.

Телеканал Channel 4 представил трейлер драмы "Я – Рут", являющейся первой частью третьего сезона антологии Доминика Саваджа "Я есть".

В драме сыграли Кейт Уинслет и ее родная дочь Мия Триплтон. Это их первый совместный проект. По сюжету женщина по имени Рут пытается помочь своей дочке Фрейи, которая уходит в себя из-за давления в социальных сетях.

Проект "Я есть" показывает истории о о повсеместном кризисе психического здоровья, затрагивающем молодежь. Часть "Я – Рут" выйдет в конце 2022 года.

Ранее вышел трейлер фильма "Супер Майк: Последний танец" с Ченнингом Татумом.

Видео: YouTube / Channel 4