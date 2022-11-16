Картина выйдет в свет 10 февраля 2023 года.

Вышел трейлер фильма "Супер Майк: Последний танец" с Ченнингом Татумом в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале американской студии Warner Bros. Известно, что премьера третьей части франшизы запланирована на 10 февраля 2023 года. Режиссер картины Стивен Содерберг отметил, что на этот раз речь пойдет о вымышленной истории о том, как Майку приходит идея шоу, но персонажу приходится преодолеть много препятствий на пути к ее реализации.

Сценарий к фильму написал Рид Кэролайн, а продюсером проекта выступил Грегори Джейкобс. Ранее они совместно с режиссером Содербергом работали над кинокартинами "Супер Майк!" и "Супер Майк XXL". Напомним, что "Супер Майк" рассказывает о дружбе стриптизеров из штата Флорида. Отчасти сюжет основан на реальных событиях. Актер Татум в молодости работал стриптизером. "Супер Майк" был снят на личные деньги Татума и Содерберга.

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Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Pictures