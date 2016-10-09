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Вышел новый трейлер фильма "Империя света"

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Мировая премьера состоится 9 декабря.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила новый трейлер фильма "Империя света" режиссера Сэма Мендеса.

Сюжет разворачивается в начале 80-х годов прошлого века в одном из британских городков. Главная героиня работает в местном кинотеатре и влюбляется в молодого человека, который устроился на работу в то же заведение.

В фильме снялись Оливия Колман, Майкл Уорд, Колин Ферт и Тоби Джонс. Мировая премьера состоится 9 декабря 2022 года.

Ранее Paramount показал трейлер приквела "Йеллоустоуна" с Харрисоном Фордом.

Видео: YouTube / Searchlight Pictures UK

Теги: империя света, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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