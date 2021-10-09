"1923" выйдет на экраны 18 декабря.

Американский телеканал Paramount показал трейлер приквела "Йеллоустоуна" с Харрисоном Фордом в главной роли. В новом проекте авторы хотят рассказать о предыстории семьи Даттонов, владеющей ранчо в штате Монтана. Известно, что сериал под названием "1923" будет показываться на онлайн-стреминговом сервисе. Официальная премьера пилотного эпизода запланирована на 18 декабря 2022 года.

Основные роли Джейкоба Даттона и его жены Кары исполнили Харрисон Форд и Хелен Миррен. Действие сериала будет разворачивается на территории США в первой половине XX века. Персонажи столкнуться с засухами, пандемиями, а также отменой сухого закона и последствиями Великой депрессии. Для 80-летней кинофраншизы об Индиане Джонсе и серии фильмов "Звездные войны", данный сериал стал первым опытом съемок в телевизионном драматическом сериале. Его партнерша, 77-летняя Миррен уже появлялась в мини-сериалах под общим названием "Главный подозреваемый" и "Екатерина Великая", которые выходили на канале HBO. Также актриса получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме 2006 года "Королева".

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Фото и видео: YouTube / JoBlo Streaming & TV Trailers