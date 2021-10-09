Новый ролик Atomic Heart посвящён роботам-убийцам

Релиз игры намечен на 21 февраля 2023 года.

Новый ролик компьютерной игры Atomic Heart посвящён роботам-убийцам. Авторы проекта продолжают рассказывать зрителям о AT при помощи собственного видеоцикла. В этот раз создатели раскрыли подробности о четырех персонажах. Речь идет о собаке с циркулярной пилой на голове, большом металлическом шимпанзе с именем "Беляш" и двух гуманоидных роботах-убийцах. Напомним, что ранее YouTube-канал IGN опубликовал десятиминутный ролик, в котором пользователь сражался с роботом-боссом по имени Ежиха. Далее в социальных сетях был размещен ролик о предыстории игры. Официальный релиз проекта запланирован на 21 февраля 2023 года. Atomic Heart выйдет на персональных компьютерах, консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Игра с первого дня станет доступна в Game Pass, но не в российском сегменте онлайн-сервиса.

Студия Mundfish опубликовала сюжетный трейлер Atomic Heart.

Фото и видео: Вконтакте / Atomic Heart