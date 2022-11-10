Студия Mundfish опубликовала сюжетный трейлер Atomic Heart

Релиз игры намечен на 21 февраля.

Студия Mundfish опубликовала сюжетный трейлер новой компьютерной игры Atomic Heart. Также в ролике создатели знакомят геймеров с основным персонажем проекта. Известно, что действие истории разворачивается в 1955 году. Все происходит в альтернативной версии Советского Союза на фоне восстания роботов против человечества. Этому происшествию способствовало открытие профессора Дмитрия Сеченова 1936 году особого электронакопителя. Дальнейшие разработки и изобретения ученого привели к тому, что жители СССр вступили в эру технологического процветания, а роботизированные устройства стали помогать людям на производстве и в других сферах общественной жизни. В какой-то момент андроиды вышли из-под контроля и устроили резню. Уточняется, что устранять последствия восстания машин будет протагонист игры — майор Сергей Нечаев.

Напомним, что Atomic Heart выйдет в свет 21 февраля 2023 года на персональных компьютерах, консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Стандартная версия по предзаказу обойдется российскому покупателю в 2499 рублей.

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Фото и видео: YouTube / IGN