Netflix опубликовал трейлер "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Премьера запланирована на 9 декабря.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер анимационного фильма "Пиноккио", созданного оскароносным режиссером Гильермо дель Торо. Ролик размещен на официальном YouTube-канале онлайн-платформы. Известно, что премьера картины запланирована на 9 декабря. Сценарий к нему написан самим Гильермо дель Торо, Мэттью Роббинсом и Патриком Макхейлом. Главные роли для озвучки достались Юэну Макгрегору, Дэвиду Брэдли, Грегори Манну, Финну Вулфхарду, Кейт Бланшетт и Тильде Суинтон.

В видео демонстрируется встреча Пиноккио и людей, живущих в одном городе с его "папой" и создателем Джепетто. Кукла заявляет о том, будто является "настоящим мальчиком". По быстро растущему носу становится понятно, что тот говорит неправду. Пиноккио начинает понимать, что деревянная игрушка не может заменить Джепетто погибшего сына. Он решает отправиться в путешествие и покинуть дом. Позже герой встречает на своем пути странное существо с птичьими крыльями, рогами буйвола и лицом женщины.

Вышел первый трейлер "Кита" с Бренданом Фрейзером.

Фото и видео: YouTube / Netflix