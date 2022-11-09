Картина будет показана в кинотеатрах с 9 декабря.

Вышел первый трейлер "Кита" с Бренданом Фрейзером в главной роли, известный зрителям по картине "Мумия". Режиссером ленты выступил Даррен Аранофски. Напомним, что впервые публике проект был презентован на Венецианском кинофестивале. Там Фрейзер сорвал овации зрителей, так как аудитория аплодировала актерской игре на протяжении шести минут. Аналогичная ситуация произошла на Лондонском фестивале. Там зрители также встретили фильм громкими овациями. Известно, что в драматическом фильме "Кит" Брендан Фрейзер сыграл роль 300-килограммового мужчины, который пытается найти общий язык со своей 17-летней дочерью. Роль последней отдана актрисе Сэди Синк ("Очень странные дела"). Во время съёмок Фрейзер носил специальный костюм, который позволил увеличить массу его тела, а также проводил в кресле гримёра по шесть часов.

Журналисты из издания Variety считают, что актёр может побороться за премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" на предстоящей торжественной церемонии. В широкий прокат драма выходит 9 декабря.

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Фото и видео: YouTube / A24