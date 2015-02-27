Вышел трейлер анимационного сериала "Зверополис+"

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 9 ноября.

Cтудия Walt Disney Animation Studios представил трейлер анимационного сериала "Зверополис+". Проект расскажет истории героев мультфильма "Зверополис", вышедшего в 2016 году.

Сериал состоит из шести эпизодов. В каждом из них расскажут некоторых персонажей из оригинального мультфильма. В них появятся крольчиха Джуди Хоппс, землеройка Фру Фру, гепард Бенджамина Когтяузера и ленивец Блица.

"Зверополис+" выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 9 ноября.

Ранее Netflix опубликовал полноценный трейлер фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица".

Видео: YouTube / Walt Disney Animation Studios