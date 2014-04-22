Картина выйдет в свет 23 декабря.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" на собственном YouTube-канале. Главную роль, как и в первой части, исполнит актер Дэниел Крейг. Официальный релиз проекта намечен на 23 декабря. В центре истории окажется детектив по имени Бенуа Бланк, который отправится в в Грецию ради того, чтобы раскрыть таинственное преступление. В картине кроме Крейга также снялись Дейв Батиста, Итан Хоук, Джессика Хенвик, Эдвард Нортон, Кэтрин Хан и Кейт Хадсон. Ранее режиссер ленты Райан Джонсон поблагодарил онлайн-платформу Netflix за кинотеатральный прокат фильма перед его релизом на своей платформе.

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Фото и видео: YouTube / Netflix