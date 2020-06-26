Netflix анонсировал VR-игру по "Очень странным делам"

Выход игры состоится зимой 2023 года.

Netflix анонсировал VR-игру по вселенной сериала "Очень странные дела". Видео опубликовали на YouTube-канале проекта.

Игра выйдет под названием Stranger Things VR. Она позволит сыграть от первого лица за Векну, главного антагониста четвертого сезона. Игроки смогут исследовать мир Хоукинса и подземки, а также бороться с главным персонажем сериала Одиннадцать и ее друзьями.

Выход игры состоится зимой 2023 года. Ее разработкой занимается студия Tender Claws.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер сиквела "Аватара".

Видео: YouTube / Stranger Things