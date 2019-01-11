Вышел новый трейлер сиквела "Аватара"

В сети появился новый трейлер фильма "Аватар: Путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона. Картина является продолжением фильма "Аватар", вышедшего в 2009 году.
Сиквел продолжит историю солдата Джейка Салли, который стал предводителем народа на"ви. Теперь он будет защищать Пандору от корыстных планов людей с Земли.
Актеры Сэм Уорингтон и Зои Салдана вернуться к своим главным ролям. Также в фильме снялись Сигурни Уивер, Кейт Уинслет и Мишель Йео. Мировая премьера второй части "Аватара" состоится 16 декабря 2022 года.
Ранее Netflix показал трейлер "Всевидящего ока" с Кристианом Бэйлом.
Видео: YouTube / Avatar
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