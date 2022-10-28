Netflix показал трейлер "Всевидящего ока" с Кристианом Бэйлом

Фильм выйдет на стриминге 6 января.

Американский стриминговый сервис Netflix показал трейлер "Всевидящего ока" (The Pale Blue Eye) с актером Кристианом Бэйлом в главной роли. Официальный ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-сервиса. Известно, что проект выйдет в эфир 6 января 2023 года. Создатели ленты вдохновлялись творчеством и романами Луи Байярда, который в свою очередь вдохновлялся историей жизни и работами Эдгара Алана По. Сюжет истории расскажет о том, как в городе Вест-Поинт происходит череда убийств кадетов в военной академии. За расследование данного дела берётся отставной констебль Август Лэндор (Кристиан Бейл). Ему на помощь приходит молодой следователь Эдгар Алан По (Гарри Меллинг), который как раз проходил учёбу в заведении, в котором произошло преступление.

Вышел полноценный трейлер "Чебурашки" от авторов "Последнего богатыря" и "Кухни".

Фото и видео: YouTube / Netflix